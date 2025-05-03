ГЭЦ Азербайджана проводит экзамен SAT

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проводит цифровой экзамен SAT.
Об этом
Цифровой экзамен SAT (Scholastic Assessment Test) — это стандартизированный экзамен для поступления в высшие учебные заведения США и других стран, который с 2024 года проводится в онлайн-формате. Тест состоит из двух разделов: "Чтение и письмо" и "Математика", которые позволяют проверить навыки анализа текста, знания грамматики, алгебры и работы с данными.
Экзамен проводится в зданиях ГЭЦ по адресам ул. академика Гасана Алиева, 299, (TC60129) и ул. Сулеймана Сани Ахундова, 50 (TC56582).
Кандидаты должны иметь при себе:
- удостоверение личности с фотографией или общегражданский паспорт;
- пропуск "Admission Ticket";
- ноутбук или планшет, соответствующий требованиям College Board (вместе с адаптером).
При отсутствии одного из указанных документов или при несоответствии между ними участник не допускается к экзамену. Участники также могут принести на экзамен калькулятор, ручку или карандаш для записей. Черновики будут предоставлены в экзаменационном центре.
Если кандидат не имеет возможности принести ноутбук или планшет, и он не прошел процесс запроса ноутбука/планшета от College Board, то такой участник не будет допущен в экзаменационный центр.