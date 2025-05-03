ГЭЦ Азербайджана проводит экзамен SAT

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проводит цифровой экзамен SAT.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проводит цифровой экзамен SAT.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

Цифровой экзамен SAT (Scholastic Assessment Test) — это стандартизированный экзамен для поступления в высшие учебные заведения США и других стран, который с 2024 года проводится в онлайн-формате. Тест состоит из двух разделов: "Чтение и письмо" и "Математика", которые позволяют проверить навыки анализа текста, знания грамматики, алгебры и работы с данными.

Экзамен проводится в зданиях ГЭЦ по адресам ул. академика Гасана Алиева, 299, (TC60129) и ул. Сулеймана Сани Ахундова, 50 (TC56582).

Кандидаты должны иметь при себе:

- удостоверение личности с фотографией или общегражданский паспорт;

- пропуск "Admission Ticket";

- ноутбук или планшет, соответствующий требованиям College Board (вместе с адаптером).

При отсутствии одного из указанных документов или при несоответствии между ними участник не допускается к экзамену. Участники также могут принести на экзамен калькулятор, ручку или карандаш для записей. Черновики будут предоставлены в экзаменационном центре.

Если кандидат не имеет возможности принести ноутбук или планшет, и он не прошел процесс запроса ноутбука/планшета от College Board, то такой участник не будет допущен в экзаменационный центр.