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ГЭЦ Азербайджана проводит экзамен SAT

ГЭЦ Азербайджана проводит экзамен SAT Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проводит цифровой экзамен SAT.
Наука и образование
3 мая 2025 г. 07:48
ГЭЦ Азербайджана проводит экзамен SAT

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проводит цифровой экзамен SAT.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр.

Цифровой экзамен SAT (Scholastic Assessment Test) — это стандартизированный экзамен для поступления в высшие учебные заведения США и других стран, который с 2024 года проводится в онлайн-формате. Тест состоит из двух разделов: "Чтение и письмо" и "Математика", которые позволяют проверить навыки анализа текста, знания грамматики, алгебры и работы с данными.

Экзамен проводится в зданиях ГЭЦ по адресам ул. академика Гасана Алиева, 299, (TC60129) и ул. Сулеймана Сани Ахундова, 50 (TC56582).

Кандидаты должны иметь при себе:

- удостоверение личности с фотографией или общегражданский паспорт;

- пропуск "Admission Ticket";

- ноутбук или планшет, соответствующий требованиям College Board (вместе с адаптером).

При отсутствии одного из указанных документов или при несоответствии между ними участник не допускается к экзамену. Участники также могут принести на экзамен калькулятор, ручку или карандаш для записей. Черновики будут предоставлены в экзаменационном центре.

Если кандидат не имеет возможности принести ноутбук или планшет, и он не прошел процесс запроса ноутбука/планшета от College Board, то такой участник не будет допущен в экзаменационный центр.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün DİM-də rəqəmsal SAT imtahanı keçiriləcək

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