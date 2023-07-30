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ГЭЦ Азербайджана провел очередные экзамены

ГЭЦ Азербайджана провел очередные экзамены Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны и курс подготовки гизирей при Университете национальной обороны, а также пробный экзамен для кандидатов, желающих поступить на дипл
Наука и образование
30 июля 2023 г. 15:53
ГЭЦ Азербайджана провел очередные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны и курс подготовки гизирей при Университете национальной обороны, а также пробный экзамен для кандидатов, желающих поступить на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, поскольку для проверки заданий, требующих письменных ответов требуется определенное время, результаты вступительных экзаменов в военные вузы и курс подготовки гизирей при Университете национальной обороны.

Для кандидатов, желающих поступить на дипломатическую службу в МИД, пробный экзамен был проведен в электронной форме посредством компьютеров, и по завершении экзамена кандидатом или по истечении отведенного времени ему была представлена справка о результатах экзамена.

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