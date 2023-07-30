ГЭЦ Азербайджана провел очередные экзамены

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительные экзамены в военные лицеи Министерства обороны и курс подготовки гизирей при Университете национальной обороны, а также пробный экзамен для кандидатов, желающих поступить на дипломатическую службу в Министерство иностранных дел.
Как сообщили
Для кандидатов, желающих поступить на дипломатическую службу в МИД, пробный экзамен был проведен в электронной форме посредством компьютеров, и по завершении экзамена кандидатом или по истечении отведенного времени ему была представлена справка о результатах экзамена.