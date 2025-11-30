ГЭЦ Азербайджана провел экзамен для кандидатов на должность судьи

В Корпусе электронных экзаменов Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджан сегодня был проведен письменный экзамен для кандидатов на должность судьи.

Как сообщили Report в Центре, экзамен проводился посредством компьютера в соответствии с инструкцией в течение 4-х часов, и для кандидатов были созданы необходимые условия для демонстрации своих знаний.

В экзамене принял участие 151 кандидат, набравший 60 и более баллов на тестовом этапе. Кандидаты продемонстрировали свои навыки в решении юридических казусов.

Результаты будут объявлены Судейским избирательным комитетом после проверки письменных работ.