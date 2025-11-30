İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Hakimliyə namizədlərlə yazılı imtahan keçirilib

    Elm və təhsil
    • 30 noyabr, 2025
    • 15:46
    Hakimliyə namizədlərlə yazılı imtahan keçirilib

    Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda hakimliyə namizədlərlə yazılı imtahan keçirilib.

    DİM-dən "Report"a verilən məlumata görə, imtahan kompüter vasitəsilə təlimata uyğun olaraq 4 saat müddətində aparılıb və namizədlərə biliklərini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb.

    Yazılı imtahanda test mərhələsindən 60 və daha artıq bal toplamış 151 namizəd iştirak edib.

    Namizədlər hüquqi kazusları həll etmək bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.

    Nəticələr yazı işləri yoxlanıldıqdan sonra Hakimlərin Seçki Komitəsi tərəfindən elan olunacaqdır.

