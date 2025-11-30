Hakimliyə namizədlərlə yazılı imtahan keçirilib
Elm və təhsil
- 30 noyabr, 2025
- 15:46
Bu gün Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda hakimliyə namizədlərlə yazılı imtahan keçirilib.
DİM-dən "Report"a verilən məlumata görə, imtahan kompüter vasitəsilə təlimata uyğun olaraq 4 saat müddətində aparılıb və namizədlərə biliklərini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb.
Yazılı imtahanda test mərhələsindən 60 və daha artıq bal toplamış 151 namizəd iştirak edib.
Namizədlər hüquqi kazusları həll etmək bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.
Nəticələr yazı işləri yoxlanıldıqdan sonra Hakimlərin Seçki Komitəsi tərəfindən elan olunacaqdır.
Son xəbərlər
16:10
Qara dənizdə hücuma məruz qalan tankerlərlə bağlı son vəziyyət açıqlanıbRegion
16:06
Foto
Türkiyə və İranın XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər - YenilənibRegion
15:53
Premyer Liqa: "Sumqayıt" geridönüş edərək "Şamaxı"ya qalib gəlibFutbol
15:46
Hakimliyə namizədlərlə yazılı imtahan keçirilibElm və təhsil
15:44
Andrey Yermaka qarşı cinayət işi açılıbDigər ölkələr
15:38
Belarus NATO ilə dialoqa hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
15:37
Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri: Gender əsaslı zorakılıq ciddi hüquq pozuntusudurDaxili siyasət
15:27
Foto
Filippində korrupsiyaya qarşı kütləvi etiraz aksiyaları keçirilibDigər ölkələr
15:12