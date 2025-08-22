О нас

Наука и образование
22 августа 2025 г. 22:33
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты конкурса по приему в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты конкурса по приему в высшие учебные заведения страны на 2025/2026 учебный год.

Как сообщает Report, абитуриенты (суббакалавры) могут узнать соответствующую информацию на сайте ГЭЦ, а также отправив "рабочий номер" или "7-значный код" из электронного заявления о выборе специальности на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Абитуриенты, поступившие в высшие учебные заведения, должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 28 августа по 8 сентября (до 18:00), и после входа в созданный кабинет выбрать услугу "Регистрация обучающегося в высших и средних специальных учебных заведениях" из списка предоставляемых услуг. Абитуриенты могут уточнить вопросы, связанные с процессом регистрации, через портал.

Отсутствие регистрации в установленный срок будет расцениваться как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность, и приказ о его зачислении не будет отправлен в высшее учебное заведение.

В конкурсе приняли участие 88 756 человек. Из них 57 236 человек (в том числе 6 461 суббакалавр) были приняты в высшие учебные заведения. 27 956 человек (в том числе 1 728 суббакалавров) получили право на обучение на основе государственного заказа, а 29 280 человек (в том числе 4733 суббакалавра) - на платной основе.

Группа специальностей

Поступившие (в том числе суббакалавры)

На платной основе

На основе госзаказа

Всего

I

4 128 (1399)

14 304 (1443)

18 432 (2842)

II

10 314 (3079)

4 228 (0)

14 542 (3079)

III

10 926 (0)

4 414 (0)

15 340 (0)

IV

1 032 (210)

3 475 (251)

4 507 (461)

V

2 880 (45)

1 535 (34)

4 415 (79)

ВСЕГО:

29 280 (4733)

27 956 (1728)

57 236 (6461)
Версия на азербайджанском языке Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb

