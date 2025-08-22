ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты конкурса по приему в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты конкурса по приему в высшие учебные заведения страны на 2025/2026 учебный год.

Как сообщает Report , абитуриенты (суббакалавры) могут узнать соответствующую информацию на сайте ГЭЦ, а также отправив "рабочий номер" или "7-значный код" из электронного заявления о выборе специальности на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Абитуриенты, поступившие в высшие учебные заведения, должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 28 августа по 8 сентября (до 18:00), и после входа в созданный кабинет выбрать услугу "Регистрация обучающегося в высших и средних специальных учебных заведениях" из списка предоставляемых услуг. Абитуриенты могут уточнить вопросы, связанные с процессом регистрации, через портал.

Отсутствие регистрации в установленный срок будет расцениваться как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность, и приказ о его зачислении не будет отправлен в высшее учебное заведение.

В конкурсе приняли участие 88 756 человек. Из них 57 236 человек (в том числе 6 461 суббакалавр) были приняты в высшие учебные заведения. 27 956 человек (в том числе 1 728 суббакалавров) получили право на обучение на основе государственного заказа, а 29 280 человек (в том числе 4733 суббакалавра) - на платной основе.