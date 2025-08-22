ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты конкурса по приему в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты конкурса по приему в высшие учебные заведения страны на 2025/2026 учебный год.
Как сообщает
Абитуриенты, поступившие в высшие учебные заведения, должны зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 28 августа по 8 сентября (до 18:00), и после входа в созданный кабинет выбрать услугу "Регистрация обучающегося в высших и средних специальных учебных заведениях" из списка предоставляемых услуг. Абитуриенты могут уточнить вопросы, связанные с процессом регистрации, через портал.
Отсутствие регистрации в установленный срок будет расцениваться как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность, и приказ о его зачислении не будет отправлен в высшее учебное заведение.
В конкурсе приняли участие 88 756 человек. Из них 57 236 человек (в том числе 6 461 суббакалавр) были приняты в высшие учебные заведения. 27 956 человек (в том числе 1 728 суббакалавров) получили право на обучение на основе государственного заказа, а 29 280 человек (в том числе 4733 суббакалавра) - на платной основе.
|
Группа специальностей
|
Поступившие (в том числе суббакалавры)
|
На платной основе
|
На основе госзаказа
|
Всего
|
I
|
4 128 (1399)
|
14 304 (1443)
|
18 432 (2842)
|
II
|
10 314 (3079)
|
4 228 (0)
|
14 542 (3079)
|
III
|
10 926 (0)
|
4 414 (0)
|
15 340 (0)
|
IV
|
1 032 (210)
|
3 475 (251)
|
4 507 (461)
|
V
|
2 880 (45)
|
1 535 (34)
|
4 415 (79)
|
ВСЕГО:
|
29 280 (4733)
|
27 956 (1728)
|
57 236 (6461)