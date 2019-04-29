ГЭЦ Азербайджана о нарушениях, допускаемых абитуриентами на экзаменах

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/d26f97897f8a8422db39c4d3c7779ed3/19f121d2-1682-44b4-93c2-cb1f9ab5acd5_292.jpg

"В экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром Азербайджана, в течение года участвуют свыше 600 000 человек".

По сообщению Report, об этом на состоявшейся 29 апреля пресс-конференции заявила председатель Совета директоров Центра Малейка Аббасзаде.

Она с сожалением отметила, что некоторые абитуриенты временами предпринимают попытки нарушить правила, вынуждая предпринимать соответствующие меры: "Сюда входят попытки подделать документы, отправить вместо себя другого человека, пронести в здание и экзаменационный зал мобильный телефон и другие средства связи, подсмотреть ответы у других или создать возможность другим посмотреть в твой вопросник, выйти из экзаменационного зала, не сдав свой вопросник и ответы, а также другие нарушения. Все это приводит к тому, что ГЭЦ приходится усилить меры безопасности, привлечь дополнительные кадры и ресурсы для проведения экзаменов".