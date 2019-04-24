Государственный экзаменационный центр проведет 28 апреля приемные экзамены

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28 апреля Государственный экзаменационный центр Азербайджана проведет первый тур приемных экзаменов по I, II, III, IV группе специальностей, а также в вузы по V группе специальностей и ссузы на базе полного (11-летнего) образования.

Как сообщили Report в центре, экзамены состоятся в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Участвующие в экзамене лица могут распечатать на сайте ГЭЦ пропускной лист на экзамен, а также "Памятку". В "Памятке" приведены важные рекомендации по процессу экзамена, правила, которым нужно следовать, и другая необходимая информация.

Для управления экзаменом выделены 44 общих руководителя экзамена, 145 руководителей экзамена, 1665 педагогов-контролеров, 44 представителя здания.

До сведения желающих участвовать в экзаменах по I,II,III и IV группам специальностей выпускникам предыдущих лет доводят, что они обязательно должны участвовать 28 апреля в первом туре приемных экзаменов. Не участвующие в этом экзамене не будут допущены ко второму туру экзаменов.