ГЭЦ: 1 560 абитуриентов подали заявки в колледжи, но не утвердили их

Прием заявлений в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов) будет проводиться до 15 апреля (23:59).

Прием заявлений в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов) будет проводиться до 15 апреля (23:59).

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), абитуриенты, желающие подать заявки, должны создать "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ ekabinet.dim.gov.az, затем с помощью своего логина и пароля заполнить и утвердить "Электронное заявление абитуриента" на странице eservices.dim.gov.az/erizetex/erize .

Участие в конкурсе платное. Абитуриенты добавляют сумму, необходимую для утверждения заявки, на свои счета в личных кабинетах, и эта сумма списывается при утверждении заявки.

Информация об участии абитуриента в экзамене за счет средств государственного бюджета или на платной основе предоставляется абитуриенту программой "Электронное заявление абитуриента".

"По информации на 09:00, 31 379 абитуриентов уже утвердили свои заявки. 1 560 абитуриентов заполнили и сохранили электронную заявку, однако еще не утвердили ее. Мы рекомендуем этим абитуриентам обеспечить утверждение своей заявки", - говорится в информации.