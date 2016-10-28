Фонд "Знание" приступил к мероприятиям по случаю Международного дня толерантности

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ По случаю Международного дня толерантности в Фонде "Знание" при президенте Азербайджанской Республики прошел мастер-класс зампреда Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуза Исмаилова на тему "Азербайджан - образец толерантности". Здесь также состоялась презентация его книги "Толерантность: то, что мы знаем и не знаем" ("Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz").

Как сообщает Report, выступивший исполнительный директор Фонда "Знание" Октай Самедов проинформировал о традициях толерантности в Азербайджане и предстоящих просветительских работах по случаю Международного дня толерантности.

Затем зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов рассказал о своей книге "Толерантность: то, что мы знаем и не знаем" и ответил на интересующие участников мероприятия вопросы.