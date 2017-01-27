Фонд "Знание" обеспечит книгами библиотеку школы в селе Джоджуг Марджанлы

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Фонд "Знание" при президенте Азербайджанской Республики передаст освобожденному от оккупации селу Джоджуг Марджанлы книги.

Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения Фонда "Знание", при поддержке Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана фонд передаст 500 книг в библиотеку школы, которая будет построена в селе Джоджуг Марджанлы. Книги в настоящее время находятся в библиотеке Фонда "Знание".