Фариз Исмаилзаде: Система образования отстает от технологических изменений в обществе

Система образования отстает от технологических изменений в обществе.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде на панельной дискуссии в рамках Регионального форума CAMCA 2026 в Баку.

Он подчеркнул, что перед системой образования стоят три основные проблемы.

Первая - как обеспечить подготовку специалистов, востребованных на рынке труда.

Вторым вызовом депутат назвал стремительное развитие технологий и их интеграцию в образовательный процесс, в особенности технологий искусственного интеллекта.

"Сегодня искусственный интеллект меняет очень многие процессы - формат экзаменов, процессы оценки знаний, сам процесс преподавания. Он создает определенные вызовы, но одновременно потенциально открывает новые возможности", - отметил Исмаилзаде.

Он также подчеркнул важность эффективного применения новых технологий, включая большие данные и искусственный интеллект, а также обеспечения кибербезопасности в образовательном процессе.

Третьим вызовом, по словам депутата, является сохранение национальной идентичности, культуры и языка в условиях глобализации и вестернизации.

Он также отметил, что молодое поколение может свободно говорить на английском языке, но при этом недостаточно хорошо знать и понимать собственную культуру.