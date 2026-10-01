Фариз Исмаилзаде: Система образования отстает от технологических изменений в обществе
- 01 октября, 2026
- 14:14
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Система образования отстает от технологических изменений в обществе.
Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде на панельной дискуссии в рамках Регионального форума CAMCA 2026 в Баку.
Он подчеркнул, что перед системой образования стоят три основные проблемы.
Первая - как обеспечить подготовку специалистов, востребованных на рынке труда.
Вторым вызовом депутат назвал стремительное развитие технологий и их интеграцию в образовательный процесс, в особенности технологий искусственного интеллекта.
"Сегодня искусственный интеллект меняет очень многие процессы - формат экзаменов, процессы оценки знаний, сам процесс преподавания. Он создает определенные вызовы, но одновременно потенциально открывает новые возможности", - отметил Исмаилзаде.
Он также подчеркнул важность эффективного применения новых технологий, включая большие данные и искусственный интеллект, а также обеспечения кибербезопасности в образовательном процессе.
Третьим вызовом, по словам депутата, является сохранение национальной идентичности, культуры и языка в условиях глобализации и вестернизации.
Он также отметил, что молодое поколение может свободно говорить на английском языке, но при этом недостаточно хорошо знать и понимать собственную культуру.