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    Фариз Исмаилзаде: Система образования отстает от технологических изменений в обществе

    Наука и образование
    • 01 октября, 2026
    • 14:14
    Фариз Исмаилзаде: Система образования отстает от технологических изменений в обществе

    Система образования отстает от технологических изменений в обществе.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде на панельной дискуссии в рамках Регионального форума CAMCA 2026 в Баку.

    Он подчеркнул, что перед системой образования стоят три основные проблемы.

    Первая - как обеспечить подготовку специалистов, востребованных на рынке труда.

    Вторым вызовом депутат назвал стремительное развитие технологий и их интеграцию в образовательный процесс, в особенности технологий искусственного интеллекта.

    "Сегодня искусственный интеллект меняет очень многие процессы - формат экзаменов, процессы оценки знаний, сам процесс преподавания. Он создает определенные вызовы, но одновременно потенциально открывает новые возможности", - отметил Исмаилзаде.

    Он также подчеркнул важность эффективного применения новых технологий, включая большие данные и искусственный интеллект, а также обеспечения кибербезопасности в образовательном процессе.

    Третьим вызовом, по словам депутата, является сохранение национальной идентичности, культуры и языка в условиях глобализации и вестернизации.

    Он также отметил, что молодое поколение может свободно говорить на английском языке, но при этом недостаточно хорошо знать и понимать собственную культуру.

    Региональный форум CAMCA 2026 Фариз Исмаилзаде Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Искусственный интеллект (ИИ)
    Fariz İsmayılzadə: Təhsil sistemi cəmiyyətdəki texnoloji dəyişikliklərdən geri qalır
    Fariz Ismailzada: Education system lags behind technological changes in society
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