Эшги Багиров: Во всех школах введут правила поведения учащихся
Наука и образование
- 12 сентября, 2025
- 13:22
Во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана в ближайшие дни введут правила поведения учащихся.
Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.
Он отметил, что на сегодняшний день правила внедрены в 300 общеобразовательных учреждениях страны.
По его словам, одним из пунктов этих правил является запрет на использование мобильных телефонов во время занятий.
