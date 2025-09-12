Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Эшги Багиров: Во всех школах введут правила поведения учащихся

    Наука и образование
    • 12 сентября, 2025
    • 13:22
    Эшги Багиров: Во всех школах введут правила поведения учащихся

    Во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана в ближайшие дни введут правила поведения учащихся.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию  Эшги Багиров.

    Он отметил, что на сегодняшний день правила внедрены в 300 общеобразовательных учреждениях страны.

    По его словам, одним из пунктов этих правил является запрет на использование мобильных телефонов во время занятий.

