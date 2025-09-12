Эшги Багиров: Во всех школах введут правила поведения учащихся

Во всех общеобразовательных учреждениях Азербайджана в ближайшие дни введут правила поведения учащихся.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

Он отметил, что на сегодняшний день правила внедрены в 300 общеобразовательных учреждениях страны.

По его словам, одним из пунктов этих правил является запрет на использование мобильных телефонов во время занятий.