Эшги Багиров: С 6 мая в первый класс зачислены около 100 тыс. детей
Наука и образование
- 07 мая, 2026
- 12:46
С 6 мая в Азербайджане около 100 тысяч детей были зачислены в 1-й класс.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал директор Государственного Агентства по Дошкольному и Общему Образованию Эшги Багиров.
По его словам, прием документов продолжается.
Отметим, что процесс приема в 1-й класс начался с 6 мая.
Последние новости
14:11
Украина второй раз за восемь дней атаковала НПЗ "Лукойла" в ПермиДругие страны
14:08
В Германии самолет совершил экстренную посадку из-за агрессивного пассажираДругие страны
13:49
CBC Sport извинился перед болельщиками за отсутствие трансляции полуфинала ЛЧФутбол
13:46
Яссер Алаки: ИБР готов оказать Азербайджану поддержку в сфере ИИИКТ
13:32
ICIEC о привлечении инвестиций в Азербайджан и поддержке экспортаФинансы
13:24
Тегеран и Вашингтон договорились о смягчении блокады ИранаДругие страны
13:21
В ICD назвали сельское хозяйство главным направлением работы в АзербайджанеФинансы
13:11
Пезешкиан: Открытие Ормуза зависит от снятия блокады, введенной СШАВ регионе
13:09