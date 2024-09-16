Эшги Багиров: Для нас важно, чтобы учащиеся получали образование в безопасной и здоровой среде

Для нас важно, чтобы учащиеся получали образование в безопасной и здоровой среде.

Для нас важно, чтобы учащиеся получали образование в безопасной и здоровой среде.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Эшги Багиров на первом звонке школы №276.

Он подчеркнул, что в этом направлении на родителей возлагается важная роль: "Родители должны постоянно поддерживать связь со школой и учителями. Современные условия требуют этого."

Директор агентства также отметил, что в некоторых направлениях, включая математику, учащиеся нуждаются в дополнительной поддержке.