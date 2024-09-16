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Эшги Багиров: Для нас важно, чтобы учащиеся получали образование в безопасной и здоровой среде

Эшги Багиров: Для нас важно, чтобы учащиеся получали образование в безопасной и здоровой среде Для нас важно, чтобы учащиеся получали образование в безопасной и здоровой среде.
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 08:41
Эшги Багиров: Для нас важно, чтобы учащиеся получали образование в безопасной и здоровой среде

Для нас важно, чтобы учащиеся получали образование в безопасной и здоровой среде.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Эшги Багиров на первом звонке школы №276.

Он подчеркнул, что в этом направлении на родителей возлагается важная роль: "Родители должны постоянно поддерживать связь со школой и учителями. Современные условия требуют этого."

Директор агентства также отметил, что в некоторых направлениях, включая математику, учащиеся нуждаются в дополнительной поддержке.

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Версия на азербайджанском языке Eşqi Bağırov: Bizim üçün şagirdlərin təhlükəsiz, sağlam mühitdə təhsil alması vacibdir

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