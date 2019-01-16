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    Еще в двух институтах можно будет получить ученую степень доктора философии

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Список высших учебных заведений и научных организаций Азербайджанской Республики, в которых создаются докторантуры".

    Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

    Согласно изменениям, в Научно-исследовательском институте животноводства и Азербайджанском институте теологии можно будет получить ученую степень доктора философии.

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