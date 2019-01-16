Еще в двух институтах можно будет получить ученую степень доктора философии

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Список высших учебных заведений и научных организаций Азербайджанской Республики, в которых создаются докторантуры".

Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно изменениям, в Научно-исследовательском институте животноводства и Азербайджанском институте теологии можно будет получить ученую степень доктора философии.