Еще в двух институтах можно будет получить ученую степень доктора философии

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Список высших учебных заведений и научных организаций Азербайджанской Республики, в которых создаются докторантуры".
Как передает Report, данное решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Согласно изменениям, в Научно-исследовательском институте животноводства и Азербайджанском институте теологии можно будет получить ученую степень доктора философии.
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