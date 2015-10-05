Еще в 12-ти городах и районах Азербайджана пройдут экзамены по оценке знаний педагогов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "До конца этого года экзамены по оценке знаний учителей пройдут еще в 12-ти районах и городах Азербайджана. В настоящее время в министерстве образования есть соответствующий проект приказа и вопрос обговаривается с районами".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Ильхам Нагиев в своем выступлении на прошедшем в министерстве брифинге, посвященном Международному дню учителей - 5 октября.

По его словам, данная диагностика охватит 35-40 тыс. педагогов: "Зарплата и учебная нагрузка этих педагогов будет подсчитана с января месяца. Экзамены по оценке знаний педагогов пройдут в городах Гянджа, Сумгайыт, Ширван, а также по районам Абшерон, Гаджигабул, Имишли, Масаллы, Хачмаз, Джалилабад, Саатлы, Губадлы и Сабирабад".

Как сообщил заведующий сектором по работе с НПО и СМИ министерства Джасарет Валехов, в этом году выбравшие педагогическую специальность 300 человек получили стипендию "Педагог будущего": "В следующем учебном году данный показатель достигнет 600. На нынешних вступительных экзаменах педагогическую специальность выбрали 8 656 абитуриентов, 1 269 из которых набрали 500 и более баллов. Данный показатель на 5% превышает показатель прошлого года".