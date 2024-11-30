"Энциклопедия Гейдара Алиева" будет издана в 2025 году

На заседании президиума НАНА было обсуждено текущее состояние "Энциклопедии Гейдара Алиева", подготовкой которой занимается Научный центр "Национальная энциклопедия Азербайджана".

На заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) было обсуждено текущее состояние "Энциклопедии Гейдара Алиева", подготовкой которой занимается Научный центр "Национальная энциклопедия Азербайджана".

Как сообщает Report, президент НАНА академик Иса Габиббейли заявил, что в рамках "Года Гейдара Алиева" в Научном центре готовится "Энциклопедия Гейдара Алиева" согласно плану мероприятий НАНА.

Он отметил, что на заседании президиума НАНА был обсужден и утвержден словник "Энциклопедии Гейдара Алиева", и начался процесс подготовки статей.

Затем сотрудник Научного центра "Национальная энциклопедия Азербайджана" Рустам Гаджиев выступил с информацией о проделанной работе по подготовке "Энциклопедии Гейдара Алиева". Он сообщил, что процесс подготовки статей для данного издания продолжается ускоренными темпами, и работа выполняется на основе информации, полученной от соответствующих государственных органов. Он заявил, что готовые статьи будут направлены в соответствующие институты по каждому направлению, и их мнение будет учтено.

Р. Гаджиев отметил, что "Энциклопедия Гейдара Алиева" будет полностью готова в 2025 году.

По данному вопросу также высказался в своем выступлении академик Расим Алигулиев, который предложил разместить электронную версию томов Национальной энциклопедии Азербайджана в интернет-пространстве.

Также на мероприятии выступили академик Гёвхар Бахшалиева и профессор Керим Шукюров, которые высказали свои мнения и предложения по вышеупомянутому вопросу.

Академик Иса Габиббейли дал свои поручения по подготовке и изданию Энциклопедии на высоком уровне.