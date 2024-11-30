О нас

"Энциклопедия Гейдара Алиева" будет издана в 2025 году

"Энциклопедия Гейдара Алиева" будет издана в 2025 году На заседании президиума НАНА было обсуждено текущее состояние "Энциклопедии Гейдара Алиева", подготовкой которой занимается Научный центр "Национальная энциклопедия Азербайджана".
Наука и образование
30 ноября 2024 г. 20:56
Энциклопедия Гейдара Алиева будет издана в 2025 году

На заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) было обсуждено текущее состояние "Энциклопедии Гейдара Алиева", подготовкой которой занимается Научный центр "Национальная энциклопедия Азербайджана".

Как сообщает Report, президент НАНА академик Иса Габиббейли заявил, что в рамках "Года Гейдара Алиева" в Научном центре готовится "Энциклопедия Гейдара Алиева" согласно плану мероприятий НАНА.

Он отметил, что на заседании президиума НАНА был обсужден и утвержден словник "Энциклопедии Гейдара Алиева", и начался процесс подготовки статей.

Затем сотрудник Научного центра "Национальная энциклопедия Азербайджана" Рустам Гаджиев выступил с информацией о проделанной работе по подготовке "Энциклопедии Гейдара Алиева". Он сообщил, что процесс подготовки статей для данного издания продолжается ускоренными темпами, и работа выполняется на основе информации, полученной от соответствующих государственных органов. Он заявил, что готовые статьи будут направлены в соответствующие институты по каждому направлению, и их мнение будет учтено.

Р. Гаджиев отметил, что "Энциклопедия Гейдара Алиева" будет полностью готова в 2025 году.

По данному вопросу также высказался в своем выступлении академик Расим Алигулиев, который предложил разместить электронную версию томов Национальной энциклопедии Азербайджана в интернет-пространстве.

Также на мероприятии выступили академик Гёвхар Бахшалиева и профессор Керим Шукюров, которые высказали свои мнения и предложения по вышеупомянутому вопросу.

Академик Иса Габиббейли дал свои поручения по подготовке и изданию Энциклопедии на высоком уровне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“Heydər Əliyev Ensiklopediyası” 2025-ci ildə hazır olacaq

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
25 ноября 2024 г. 13:19
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi