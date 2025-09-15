Эмоции первоклассников в средней школе №288 в День знаний – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 15 сентября, во всех школах страны прозвенел первый звонок, включая среднюю школу №288 имени Нефтчи Гурбана в поселке Локбатан в Баку.

Учительница Севиндж Гасанова в беседе с Report с удовлетворением отметила, что ее первоклассники проявили активность в первый учебный день:

"Сегодня я очень обрадовалась. Мои ученики пришли в школу с энтузиазмом, никто не плакал. Напротив, все были внимательными и заинтересованными. Как известно, по инициативе Министерства науки и образования созданы дошкольные подготовительные группы. Дети, как они сами говорят, из "нулевого класса" переходят в первый. Поэтому они уже привыкли к школьной атмосфере".

Во время съемки на лицах первоклассников отражались радость и волнение. Многие признались, что рады прийти в школу, мечтают завести новых друзей и научиться читать.

Этот день, полный эмоций, стал началом нового этапа в жизни детей. Для первоклассников 15 сентября – День знаний - останется одной из самых памятных страниц их школьной жизни.

Их светящиеся глаза вселяли надежду на будущее. Их искренние ответы вызвали улыбки и продемонстрировали, насколько разнообразны чувства, которые пробуждает школа.