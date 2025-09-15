Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Эмоции первоклассников в средней школе №288 в День знаний – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Наука и образование
    • 15 сентября, 2025
    • 16:41
    Сегодня, 15 сентября, во всех школах страны прозвенел первый звонок, включая среднюю школу №288 имени Нефтчи Гурбана в поселке Локбатан в Баку.

    Учительница Севиндж Гасанова в беседе с Report с удовлетворением отметила, что ее первоклассники проявили активность в первый учебный день:

    "Сегодня я очень обрадовалась. Мои ученики пришли в школу с энтузиазмом, никто не плакал. Напротив, все были внимательными и заинтересованными. Как известно, по инициативе Министерства науки и образования созданы дошкольные подготовительные группы. Дети, как они сами говорят, из "нулевого класса" переходят в первый. Поэтому они уже привыкли к школьной атмосфере".

    Во время съемки на лицах первоклассников отражались радость и волнение. Многие признались, что рады прийти в школу, мечтают завести новых друзей и научиться читать.

    Этот день, полный эмоций, стал началом нового этапа в жизни детей. Для первоклассников 15 сентября – День знаний - останется одной из самых памятных страниц их школьной жизни.

     Их светящиеся глаза вселяли надежду на будущее. Их искренние ответы вызвали улыбки и продемонстрировали, насколько разнообразны чувства, которые пробуждает школа.

    День знаний школа первый звонок школьники
    Видео
    Bilik günündə 288 nömrəli tam orta məktəbdə birinci sinif şagirdlərinin duyğuları - VİDEOREPOTAJ

