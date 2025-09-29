Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Эмин Амруллаев: В школах может преподаваться основы предпринимательства

    Наука и образование
    • 29 сентября, 2025
    • 18:56
    Эмин Амруллаев: В школах может преподаваться основы предпринимательства

    В школах могут преподаваться основы предпринимательства.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе своего выступления на инновационном саммите INMerge, организованном PAŞA Holding в Баку.

    "Преподавание предпринимательства в школах возможно, но то, как этот процесс будет осуществляться, является одним из главных вопросов", - отметил министр.

    Однако, отметил Амруллаев, при появлении нового направления в ряде стран сразу предлагают открыть отдельную специальность. "Например, в прошлом году, когда Азербайджан принимал мероприятие COP29, обсуждалось образование в сфере возобновляемой энергии. Большинство ответов сводились к одному: "Давайте создадим магистерскую программу по возобновляемой энергии". Но само наличие специальности не гарантирует подготовку профессиональных инженеров. Такой же ошибочный подход характерен и для инноваций и предпринимательства", - сказал министр.

    Он добавил, что предпринимательство не должно ограничиваться программами и дипломами, а должно формироваться на основе общей культуры и метода воспитания поколения.

    Лента новостей