    Эмин Амруллаев: В школах Азербайджана вводится новая модель работы учителей

    Наука и образование
    • 13 ноября, 2025
    • 13:10
    Эмин Амруллаев: В школах Азербайджана вводится новая модель работы учителей

    В школах Азербайджана планируется переход на новую модель работы учителей.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

    Он отметил, что целью перехода является формирование более конкурентоспособной, устойчивой и справедливой системы труда для педагогов:

    "Новая модель будет полностью добровольной и основанной на принципах конкуренции. Педагоги, выбравшие новый формат работы, получат гарантию постоянной занятости и более высокую заработную плату. Учебная нагрузка таких учителей составит 18–24 часа в неделю. Оставшееся время они будут посвящать таким видам деятельности, как методическая подготовка, индивидуальная работа с учениками и участие в проектах", - отметил он.

    Амруллаев особо подчеркнул, что доступ к новой модели получат только педагоги с высокими профессиональными показателями и высокими баллами по результатам сертификации.

    Министр добавил, что желающие могут работать по старому, "советскому" почасовому принципу: "Однако эта система уже устарела и не может быть устойчивой в будущем. В настоящее время примерно каждый четвертый учитель преподает всего 13 часов в неделю. Новая модель обеспечит постоянную связь учителя со школой и кардинально изменит систему оценки труда".

