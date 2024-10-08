Эмин Амруллаев: В будущем подход к науке кардинально изменится

11:25

В будущем подход к науке кардинально изменится.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на панельной сессии "Синергия, превращающая знания в ценность" в рамках Форума по развитию образования.

По его словам, ученые не думают о коммерциализации науки: "Они думают, что им следует заниматься только наукой, однако в других странах, в том числе в Турции, подход к этому другой. В прошлом году из 500 азербайджанцев, получивших право учиться за рубежом, 168 поступили в топ-10 учебных заведений мира. Около 300 стартапов созданы только студентами, 14 из них смогли привлечь внешние инвестиции на сумму 8,5 млн манатов. Думаю, в этом вопросе мы видим совершенно другой подход".

Министр считает, что молодое поколение по-другому смотрит на науку и знания: "Они не думают, что получат знания, просто сидя в аудитории и слушая лекции. Студенты хотят быть не соискателями, а работодателями. Поэтому в будущем подход к науке изменится. Важно наличие фундаментальных научных исследований. Трудно добиться какого-либо коренного результата только за счет бизнес-мышления. Некоторым людям мы должны сказать: "Вы не ученые, у вас просто есть ученая степень". Из-за людей, которые не проводят научные исследования наука отстает. У нас есть не сама наука, а просто ее имитация".

Амруллаев отметил, что в последнее время в результате этой критики растет число научных исследований и публикаций азербайджанских ученых: "Министерство, в свою очередь, с этого месяца начало выплачивать дополнительные премии более чем 100 ученым. Размер премии составляет 500-1000 манатов каждому из ученых".