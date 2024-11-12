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Эмин Амруллаев: В Азербайджане наблюдается существенный рост качества дошкольного образования

Эмин Амруллаев: В Азербайджане наблюдается существенный рост качества дошкольного образования В Азербайджане наблюдается существенный рост качества дошкольного образования, благодаря проведенным в 2014-2015 годах реформам.
Наука и образование
12 ноября 2024 г. 21:58
Эмин Амруллаев: В Азербайджане наблюдается существенный рост качества дошкольного образования

В Азербайджане наблюдается существенный рост качества дошкольного образования, благодаря проведенным в 2014-2015 годах реформам.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своем комментарии журналистам в рамках COP29.

"Мы не можем увидеть результаты дошкольного образования за два года. Результат можно увидеть через 13 лет, то есть когда ученик заканчивает девятый класс. Сейчас мы видим результаты реформ, проведенных в 2014-2015 годах", - сказал министр.

Амруллаев отметил, что в программу обучения различным специальностям должны быть включены материалы, связанные с экологическим образованием:

"Это должно быть включено в специальности, связанные с климатом. Наша работа в этом направлении будет продолжаться. Предусматривается как экологическое образование, так и связанные с этим зеленые профессии", - подытожил министр.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Təhsildə 2014-2015-ci illərdə keçirilən islahatların nəticəsini indi görürük

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