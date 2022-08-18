Эмин Амруллаев поблагодарил президента за надбавки к зарплатам учителей

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поблагодарил президента Ильхама Алиева за повышение заработной платы учителям. Как сообщает Report, министр опубликовал благодарность на своей странице в Facebook.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поблагодарил президента Ильхама Алиева за надбавки к заработной плате учителей.



Как сообщает Report, министр опубликовал благодарность на своей странице в Facebook.

"Президент Ильхам Алиев подписал указ об установлении ежемесячных надбавок к заработной плате руководителей и педагогических работников государственных общеобразовательных учреждений. Согласно указу, с 1 сентября 2022 года планируется производить ежемесячные доплаты к заработной плате директоров и заместителей директоров, а также педагогов общеобразовательных учреждений. Педагогическая общественность выражает благодарность главе государства за указ, изданный в целях улучшения социального благополучия работников образования" - говорится в тексте благодарности.