Эмин Амруллаев: План приема в Карабахский и Турецко-Азербайджанский университеты выполнен

План приема в Карабахский и Турецко-Азербайджанский университеты полностью выполнен.
Как сообщает Report, об этом написал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в соцсети "X".
"По результатам первого тура конкурса по приему в высшие учебные заведения на уровень бакалавриата на 2024-2025 учебный год рекордное число претендентов - 55 656 - получили звание студента. Отрадно, что план приема в Карабахский и Турецко-Азербайджанский университеты, в которые набор проводился впервые, практически полностью выполнен, и большинство тех, кто будет учиться в обоих вузах, - это молодые люди, набравшие высокие баллы. Искренне поздравляю каждого из них с этим успехом", - говорится в публикации.
2024–2025-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə bakalavriat səviyyəsi üzrə qəbul müsabiqəsinin 1-ci turunun nəticələrinə əsasən, rekord sayda – 55 656 nəfər tələbə adını qazanıb. Sevindirici haldır ki, ilk dəfə qəbul aparılan Qarabağ Universiteti və Türkiyə–Azərbaycan…