Эмин Амруллаев: План приема в Карабахский и Турецко-Азербайджанский университеты выполнен

План приема в Карабахский и Турецко-Азербайджанский университеты полностью выполнен.

План приема в Карабахский и Турецко-Азербайджанский университеты полностью выполнен.

Как сообщает Report, об этом написал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в соцсети "X".

"По результатам первого тура конкурса по приему в высшие учебные заведения на уровень бакалавриата на 2024-2025 учебный год рекордное число претендентов - 55 656 - получили звание студента. Отрадно, что план приема в Карабахский и Турецко-Азербайджанский университеты, в которые набор проводился впервые, практически полностью выполнен, и большинство тех, кто будет учиться в обоих вузах, - это молодые люди, набравшие высокие баллы. Искренне поздравляю каждого из них с этим успехом", - говорится в публикации.