Эмин Амруллаев опроверг сообщения о закрытии 1500 школ

Новости о закрытии 1500 школ не соответствуют действительности.

Министр министр науки и образования Эмин Амруллаев опроверг информацию о планах закрытия 1500 школ в стране.

Как сообщает Report, об этом министр написал в соцсетях.

"В последние дни ни я, ни Министерство науки и образования не делали никаких заявлений по этому вопросу. Появление данной новости связано с неправильной интерпретацией ранее высказанных мнений.

В связи с этим он привел некоторые факты. Во-первых, в 1500 из 4400 школ в стране обучаются менее 100 учеников. Во-вторых, в таких школах расходы на одного ученика значительно выше, а качество образования, наоборот, ниже. В отдельных случаях ежегодные затраты достигают 25–27 тысяч манатов на ученика в школах с 5 учащимися и 13–15 тысяч в в год школах с 10–15 учениками. По словам министра, такие расходы превышают стоимость обучения в ряде частных школ в Баку.

В-третьих, с целью создания условий для более устойчивого и качественного образования проводится поэтапная рационализация таких школ.

"Поэтому неверно интерпретировать эти факты как намерение закрыть 1500 школ в стране. В текущем учебном году рационализация затронула 142 школы, где было менее 10 учеников. Этот процесс подразумевает не только прекращение работы некоторых школ, но и изменение их типа, объединение с другими учебными заведениями или создание профессионально-ориентированных классов. Министерство науки и образования постоянно работает над оптимизацией школьной сети, но в ближайшем будущем массовое закрытие или прекращение деятельности школ не планируется," - говорится в сообщении.