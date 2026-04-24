Эмин Амруллаев: На освобожденных территориях открылось 24-е образовательное учреждение

Сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана открылось 24-е образовательное учреждение.

Как сообщает корреспондент Report из Физули, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии открытия яслей-детского сада №1 в городе Физули.

Он отметил о расширении образовательной инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре, подчеркнув, что это создает новые возможности для населения, возвращающегося на родные земли, особенно для детей.

По словам министра, новый детский сад, введенный в эксплуатацию в Физули, внесет вклад в образование и развитие тысяч детей. Он подчеркнул, что дошкольное образование является важным этапом формирования ребенка, а предпринимаемые в этом направлении шаги способствуют развитию будущих поколений.

Амруллаев также отметил, что новое дошкольное учреждение имеет значение не только в образовательном, но и в социальном плане и окажет положительное влияние на жизнь тысяч семей.