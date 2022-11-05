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Эмин Амруллаев: Мы должны перейти от обсуждений бытового характера к теме образовательной политики

Эмин Амруллаев: Мы должны перейти от обсуждений бытового характера к теме образовательной политики Необходимо перейти от связанных с системой образования обсуждений бытового характера к теме образовательной политики.
Наука и образование
5 ноября 2022 г. 11:09
Эмин Амруллаев: Мы должны перейти от обсуждений бытового характера к теме образовательной политики

Необходимо перейти от связанных с системой образования обсуждений бытового характера к теме образовательной политики.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на III Международном форуме, посвященном новым вызовам в образовании.

Он подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на показателях, которые можно сравнивать и прослеживать динамику.

"Включение образования в качестве отдельного раздела в документ "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" и определение конкретных целей впервые ставит перед педагогами четкие задачи. Азербайджанское образование охватывает более полутора миллионов учеников, 150 тысяч дошкольников, свыше 200 тысяч студентов, до 170 тысяч педагогов, работающих в общеобразовательных учреждениях, и миллионы родителей", - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Məişət xarakterli müzakirələrdən dərin təhsil siyasəti mövzularına keçməliyik"

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