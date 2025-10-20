Эмин Амруллаев и Эрол Озвар встретились со студентами Турецко-Азербайджанского университета

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и находящийся с визитом в нашей стране председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар встретились со студентами, поступившими в этом году в Турецко-Азербайджанский университет (ТАУ) в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

На встрече также присутствовали ректоры партнерских университетов ТАУ - Ближневосточного технического университета Турции (ODTU), Стамбульского технического университета (ITU), Университета Хаджеттепе (HU) и Азербайджанского технического университета (AzTU).

Во время встречи было подчеркнуто, что преподавание в вузе проводится на основе международных стандартов, а также на английском языке, что создает дополнительные возможности для студентов. Эрол Озвар и Эмин Амруллаев провели беседу со студентами и ответили на их вопросы.

Отметим, что на 2025-2026 учебный год в ТАУ было принято 92 студента.