    Наука и образование
    • 20 октября, 2025
    • 21:48
    Эмин Амруллаев и Эрол Озвар встретились со студентами Турецко-Азербайджанского университета

    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и находящийся с визитом в нашей стране председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар встретились со студентами, поступившими в этом году в Турецко-Азербайджанский университет (ТАУ) в Баку.

    Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

    На встрече также присутствовали ректоры партнерских университетов ТАУ - Ближневосточного технического университета Турции (ODTU), Стамбульского технического университета (ITU), Университета Хаджеттепе (HU) и Азербайджанского технического университета (AzTU).

    Во время встречи было подчеркнуто, что преподавание в вузе проводится на основе международных стандартов, а также на английском языке, что создает дополнительные возможности для студентов. Эрол Озвар и Эмин Амруллаев провели беседу со студентами и ответили на их вопросы.

    Отметим, что на 2025-2026 учебный год в ТАУ было принято 92 студента.

    Турецко-Азербайджанский университет Эмин Амруллаев Эрол Озвар
    Фото
    Emin Əmrullayev və Erol Özvar Türkiyə–Azərbaycan Universitetində tələbələrlə görüşüblər

