Электронный перевод из вуза в вуз: как избежать отказа

На днях стали известны результаты электронного перевода студентов, переводящихся из вуза в вуз внутри страны и из-за рубежа, меняющих специальность на другую, а также перевод студентов, учащихся в средних специальных учебных заведениях страны и на уровне магистратуры.

Как сообщает Report, для перевода посредством портала http://transfer.edu.az/ в феврале обратилось в общей сложности 3 083 студента. Обращения 2 266 человек (72%) были одобрены. Положительный ответ получили 1 858 бакалавров, 17 магистрантов, 40 – переведенные из зарубежных вузов и 351 учащийся в средних специальных учебных заведениях.

Отметим, что созданный в 2016 году министерством образования совместно с Государственным экзаменационным центром портал transfer.edu.az служит упрощению процесса перевода студентов и обеспечению прозрачности. Больше не надо никуда ходить, стоять в очередях и тратить свое время: самостоятельно зарегистрировавшись со своего компьютера на портале и загрузив необходимые документы, студент может выбрать вуз, куда он хочет перевестись. В свою очередь, как сообщила представитель минобразования Гюнай Искендерова, после рассмотрения обращений, посредством СМС-сообщения через определенное время студенту приходит уведомление об ответе, которое направляется в его личный электронный кабинет. Также в письме указывается, когда он должен подойти с удостоверением личности в переведенный им вуз для оформления. Со стороны Минобразования в вузы, из которого перевелся и куда перевелся студент, рассылаются уведомительные письма. Студенту не остается надобности самому контактировать с университетами. Таким образом, обеспечивается полная прозрачность процесса.

По словам Г.Искендеровой, чаще всего отказ в переводе связан с невнимательностью студентов, то есть техническими моментами. Некоторые студенты ошибочно загружают не те документы, которые от них требуются, или же загружают не все документы. Поэтому в итоге им приходит отказ. "Еще мы отказываем в переводе студентам, академические показатели которых находятся на низком уровне, либо же тем, кто хочет перевестись из зарубежных вузов, не прошедших аккредитацию. Также в соответствии с правилами, мы отказываем в переводе студентам, находящимся на заочном обучении", - добавила она.

В свою очередь, мы решили выяснить у самих студентов, легко ли им было пользоваться порталом и были ли трудности, с которыми они столкнулись при переводе.

По словам студентки Эсмиры Назаровой, которая перевелась с Мерсинского университета (Турция) в Азербайджанский экономический государственный университет, о портале http://transfer.edu.az/ она узнала от своего отца: "Сначала я не поверила, что возможно онлайн зарегистрироваться и обратиться по поводу перевода, но потом решила попробовать. Я обращалась за переводом дважды, первый раз я не собрала все необходимые документы, поэтому получила отказ, второй же раз все документы были в порядке, и меня без проблем перевели".

По словам студента Вюсала Алиева, он поступил в Гянджинский государственный университет, но потом решил перевестись в Бакинский государственный университет: "Воспользоваться порталом не составило для меня труда, так как на нем доступно и понятно изложены все правила и дан список документов, которые ты должен загрузить для перевода. Однако поначалу я все равно не верил, что все может быть так просто, а главное бесплатно. Так как многие из знакомых говорили, что такого не может быть и раньше для того, чтобы осуществить перевод, необходимо было найти знакомых или же, ну вы сами понимаете… Однако через какое-то время мне пришел положительный ответ и теперь я являюсь студентом БГУ, чего я так хотел. Отрадно осознавать, что для студентов в нашей стране создаются такие возможности".

Напомним, что с 2016 года до сегодняшнего дня в общей сложности посредством портала было переведено более 8 000 человек.

Эмилия Аббасова