Эльвин Исмайлов: Успешная учеба в БВШН помогла мне стать стипендиатом Миланского политехнического университета

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Студент Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльвин Исмайлов, который 5 лет назад поступил в этот вуз с 675 баллами, в этом году продолжит свое обучение на бесплатном отделении магистратуры Миланского политехнического университета в Италии. Он ответил на вопросы отдела Связей с общественностью Высшей школы.

Report представляет читателям данное интервью:

- Эльвин, в этом году вы окончили БВШН. Что значит для вас быть выпускником Бакинской Высшей школы нефти?

- Хочу сперва объяснить, что такое быть студентом Высшей школы. Это значит, что вам повезло учиться в вузе, где работают опытные и знающие преподаватели, используются современные методы обучения, применяются новейшие технологии, есть великолепно оснащенные лаборатории, и пользоваться многими другими преимуществами. А быть выпускником БВШН значит быть конкурентоспособным молодым специалистом, обладающим прогрессивными знаниями в области новейших технологий.

- Вы поступили в магистратуру Миланского политехнического университета. Кто и как помог вам добиться этого и других успехов?

- Моя семья – это моя главная поддержка и стимул к успехам. Хорошими оценками и успехами в учебе я прежде всего обязан ответственным отношением к своим обязанностям. А стремление увидеть результаты своего труда и добиться желаемого помогает преодолевать трудности на пути к своей мечте. Если есть такое стремление, тогда человек упорно и без устали идет к своей цели.

- Когда вы больше радовались: сейчас, после принятия в магистратуру в итальянский университет, или тогда, когда поступили в БВШН?

- Если учесть, что поступление в БВШН стало моим первым большим успехом после окончания средней школы, то, наверное, это событие было самым радостным. Нельзя забывать и о том, что я смог стать студентом магистратуры Миланского политехнического университета именно благодаря образованию, полученному в Высшей школе.

- Собираетесь ли вы после окончания магистратуры в Италии вернуться? Или планируете жить и работать за пределами Азербайджана?

- После окончания магистратуры я собираюсь начать карьеру за границей и пожить там некоторое время. Сейчас у нас строятся новые заводы, внедряются новые технологии и повсеместно модернизируется производство. Думаю, что, освоив современный опыт за рубежом, я смогу успешно применить его в Азербайджане и быть более полезным своей стране.

- Вы приобрели специальность инженера по автоматизации процессов, а в Милане будете изучать автоматизацию и организацию производства. Чем вас привлекает эта область?

- Я с детства увлекался электроникой. А потом этот интерес стал осознанным. Отец часто рассказывал мне о важности и перспективах автоматизации современного производства. Так детское увлечение стало профессией. Думаю, молодым людям стоит получать образование по этой специальности, ведь она будет актуальна и через 10 лет. Хотя сама эта профессия не нова, но она постоянно обновляется и модернизируется, причем не только в узких рамках, а развивая различные смежные отрасли. Мне нравится моя профессия, и я всегда буду востребован как специалист, так что я доволен своим выбором.

- Эльвин, а почему вы решили не работать, а продолжить образование?

- На самом я уже начал работать по специальности. Сейчас я работаю младшим инженером систем автоматизации и управления в компании SOCAR Polymer. Но, как я уже сказал, область, в которой я специализируюсь, развивается очень стремительно, поэтому мне важно продолжить свое образование, чтобы повысить уровень знаний и соответствовать требованиям профессии.

- Каковы ваши планы на будущее?

- Моя главная цель на ближайшее будущее – успешно закончить магистратуру, а затем найти работу по специальности.

- Как вы думаете, на чем основан успех?

- Чтобы преуспеть в какой-либо области, необходимо, чтобы она была вам интересна. Успех – это целый процесс, и первый успех может послужить основой для следующих. И не надо бояться неудач – за большой неудачей часто следует большой успех. Поэтому надо не отчаиваться, а настойчиво и с энтузиазмом добиваться своей цели.

- Что бы вы посоветовали тем молодым людям, которые только собираются стать студентами?

- Я бы порекомендовал избегать механического зазубривания материала и запоминать его в удобной форме. На вступительных экзаменах главное – быть сосредоточенным на вопросах, и это позволит избежать стресса. Не надо забывать об отдыхе: в занятиях нужно делать перерывы. И, наконец, нужно сделать выбор в соответствии со своими целями, стремлениями и уровнем знаний. Тогда студенческие годы для них будут интересными, а сами они смогут стать квалифицированным специалистами, которыми будет гордиться семья и которые смогут послужить своей стране.