Эльмар Гасымов побывал в Институте Нефти Вьетнама

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов в составе делегации Азербайджана посетил Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) для участия в первом заседании азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научному и техническому сотрудничеству, которое состоялось в Ханое.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

Азербайджанскую делегацию возглавлял министр энергетики Азербайджанской Республики, сопредседатель межправительственной комиссии Натиг Алиев.

По итогам встречи, прошедшей в министерстве промышленности и торговли СРВ, сопредседатели азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии подписали Протокол первого заседания комиссии. Особое место в разделе "Об образовании" протокола уделено обучению студентов из Вьетнама в БВШН, а также организации в Высшей школе программ докторантуры, стажировок, курсов повышения квалификации и переподготовки для специалистов и сотрудников научных учреждений и производственных предприятий.

В ходе поездки состоялись встречи азербайджанской делегации с министром промышленности и торговли СРВ, сопредседателем межправительственной комиссии со стороны Вьетнама Чаном Туан Анемом и представителями Вьетнамской государственной нефтегазовой компании (PVN). В рамках визита прошла также встреча ректора Высшей школы Эльмара Гасымова с руководителем Института нефти Вьетнама, генеральным менеджером отдела науки и стратегии и помощником менеджера по экономическим наукам института. Эльмар Гасымов рассказал о возможностях получения вьетнамскими студентами образования в БВШН, об инфраструктуре и условиях, созданных для обучения и социально-культурного развития студентов в новом кампусе вуза. Ректор Эльмар Гасымов встретился также с генеральным директором отдела международного сотрудничества министерства образования и науки СРВ и проинформировал его о перспективах обучения вьетнамских студентов и специалистов из Вьетнама в Высшей школе. На встрече была достигнута договоренность о принятии конкретных шагов в этом направлении.

Азербайджанскую делегацию принял президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг. На приеме были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества между двумя странами.