 Наверх

Джейхун Байрамов встретился с министрами образования Турции, России и Малайзии

Джейхун Байрамов встретился с министрами образования Турции, России и

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов провел ряд встреч в Париже, где он находится с официальным визитом для участия в Совещании высокого уровня министров образования.

Как сообщили Report в министерстве образования, Дж.Байрамов встретился с министром национального образования Турции Зией Сельчуком, с министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым и министром образования Малайзии Мазли Маликом. 

На встречах были обсуждены текущее состояние и развитие отношений в сфере образования, а также перспективы сотрудничества между высшими учебными заведениями Азербайджана и указанными странами.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!