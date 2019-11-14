Джейхун Байрамов встретился с министрами образования Турции, России и Малайзии

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов провел ряд встреч в Париже, где он находится с официальным визитом для участия в Совещании высокого уровня министров образования.

Как сообщили Report в министерстве образования, Дж.Байрамов встретился с министром национального образования Турции Зией Сельчуком, с министром науки и высшего образования Российской Федерации Михаилом Котюковым и министром образования Малайзии Мазли Маликом.

На встречах были обсуждены текущее состояние и развитие отношений в сфере образования, а также перспективы сотрудничества между высшими учебными заведениями Азербайджана и указанными странами.