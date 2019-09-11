Джейхун Байрамов: Свыше 5000 учителей получают зарплату более 1000 манатов

"После последнего роста зарплат свыше 5000 учителей получают более 1000 манатов".

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на республиканской конференции работников образования.

Он напомнил, что за прошедший период более 150 тысяч педагогов прошли диагностическое оценивание: "Норма их учебной нагрузки выросла в 1,5 раза, заработные платы были повышены в 2 раза. В системе образования рост заработной платы учителей носит устойчивый и системный характер. Распоряжением президента Ильхама Алиева от 18 июня "О повышении заработной платы работающих в государственных учреждениях профессионального образования педагогов, занимающихся управленческой и учебной деятельностью работников, прошедших диагностическую оценку знаний и умений" с 1 сентября 2019 года зарплаты учителей повысились на 20 процентов. С учетом этого повышения среднемесячная заработная плата в системе образования составила свыше 600 манатов. В то же время свыше 5000 занятых в системе общего образования учителей получают зарплату более 1000 манатов".