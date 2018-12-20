Джейхун Байрамов: Все больше абитуриентов поступают в профучилища

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Профобразование играет важную роль в формировании развитой экономики".

Как сообщает Report, об этом на Форуме по человеческому капиталу в Азербайджане сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он отметил, что президент Ильхам Алиев утвердил "Стратегическую дорожную карту по развитию профобразования и обучения в Азербайджанской Республике": "В документе определены стратегический взгляд на профобразование и сектор обучения до 2020 года, долгосрочный взгляд на период до 2025 года и целевой взгляд на период после 2025 года. Стратегическая дорожная карта станет средством информации и сотрудничества для представителей частного сектора на местном и международном уровнях".

Министр отметил, что за последние несколько лет число абитуриентов, поступающих в заведения профобразования, выросло на 27%: "Человеческий капитал связан с качеством образования. Очень важно повышать качество высшего образования. За последние 4 года число поступающих в вузы абитуриентов выросло на 20%".