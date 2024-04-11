Два университета Азербайджана вошли в мировой рейтинг

Международное аналитическое агентство в области высшего образования Quacquarelli Symonds (QS) обнародовало предметный рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings by Subject 2024).

Как сообщили Report в Государственном агентстве по науке и образованию, Азербайджан в рейтинге QS представлен образовательными программами двух университетов.

Азербайджанский университет языков, показавший самый высокий результат в стране, вошел в список лучших 301-340 университетов мира по программе "Современные языки".

Азербайджанский государственный экономический университет вошел в список лучших университетов мира 351-400 по программе "Экономика и эконометрика" и в список лучших университетов мира 501-550 по программе "Социальные науки и менеджмент".

Методология оценки вуза строится на пяти индикаторах: академическая репутация, репутация среди работодателей, количество цитирований, H-индекс и индекс международного научного сотрудничества.