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Два университета Азербайджана вошли в мировой рейтинг

Два университета Азербайджана вошли в мировой рейтинг
Наука и образование
11 апреля 2024 г. 11:33
Два университета Азербайджана вошли в мировой рейтинг

Международное аналитическое агентство в области высшего образования Quacquarelli Symonds (QS) обнародовало предметный рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings by Subject 2024).

Как сообщили Report в Государственном агентстве по науке и образованию, Азербайджан в рейтинге QS представлен образовательными программами двух университетов.

Азербайджанский университет языков, показавший самый высокий результат в стране, вошел в список лучших 301-340 университетов мира по программе "Современные языки".

Азербайджанский государственный экономический университет вошел в список лучших университетов мира 351-400 по программе "Экономика и эконометрика" и в список лучших университетов мира 501-550 по программе "Социальные науки и менеджмент".

Методология оценки вуза строится на пяти индикаторах: академическая репутация, репутация среди работодателей, количество цитирований, H-индекс и индекс международного научного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın iki universiteti dünya reytinqində yer tutub

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