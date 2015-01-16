Два азербайджанских вуза и Хьюстонский университет США подписали договор

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете (БГУ) побывала делегация, возглавляемая ректором и президентом Хьюстонского университета США и ректором Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмаром Гасымовым, сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу БГУ.

Приветствуя гостей, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов рассказал им об истории создания флагмана высшего образования страны, достигнутых успехах в развитии науки и образования, участии в объединениях и ассоциациях, отношениях с университетами США. В ходе встречи Абель Магеррамов сообщил о заинтересованнос ти в создании взаимного сотрудничества между БГУ и Хьюстонским университетом.

В свою очередь ректор и президент Хьюстонского университета Рену Хатур отметила, что связи в сфере образования имеют значительную роль в развитии межгосударственн ых отношений.

Выступивший ректор БВШН Эльмар Гасымов сообщил о том, что студенты БВШН, обучающиеся на ступенях бакалавра и магистра, для изучения геологии, химии, подводной среды и других отраслей науки будут проходить практику в Хьюстонском университете.

По итогам встречи, на которой были обсуждены перспективы взаимного сотрудничества, БГУ, Хьюстонский университет и БВШН подписали трехсторонний договор о намерениях. В рамках этого сотрудничества будут осуществляться такие процессы, как обмен студентами и специалистами, подготовка и внедрение образовательных программ, проведение совместных исследований и др.