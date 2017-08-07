До сих пор 600 студентов прошли регистрацию для перевода в ссузы, а 2200 - вузы

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Продолжается прием электронных документов по переводу студентов из местных и зарубежных вузов, смене специальности, а также переводу студентов ссузов, расположенных на территории страны.

Как сообщили в пресс-службе министерства образования в ответ на запрос Report, начавшийся с 17 июля процесс осуществляется через портал transfer.edu.az.

На сегодняшний день регистрацию на электронном портале для перевода в ссузы прошли 600, а в вузы - 2200 человек.

Студенты могут переводиться как в государственные, так и частные вузы. Кроме того, студенты могут переводиться и в рамках одной группы специальностей.

В ответ на запрос по поводу перевода студентов Университета "Тефеккюр", в министерстве образования заявили, что как и студенты других вузов, обучающиеся в данном учебном заведении лица переводятся в индивидуальном порядке в другие вузы через портал transfer.edu.az.

При возникновении вопросов студенты Университета "Тефеккюр" могут обратиться в Центр по приему граждан министерства образования и телефонный информационный центр ("Горячая линия", тел. 146).

Отметим, что процесс перевода студентов с помощью портала transfer.edu.az продлится до 15 августа.