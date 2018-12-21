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    Для учителей заведений профобразования проведут диагностическое оценивание

    Диагностическое оценивание начнется в 11.00 в Бакинском государственном центре профобразования по туризму и социальным услугам

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря будет проведен очередной этап диагностического оценивания инженерно-педагогического коллектива учебных заведений профобразования. 

    Как сообщили Report в министерстве образования, на этом этапе преимущественно будут участвовать учителя, преподающие по определенным специальностям и мастера производственного обучения действующих в регионах и не привлекавшихся до сих пор к диагностическому оцениванию государственных учебных заведений профобразования.  

    Диагностическое оценивание начнется в 11.00 в Бакинском государственном центре профобразования по туризму и социальным услугам.

    Кандидатам следует явиться на место  проведения экзамена (здание Бакинского профлицея №5, ул.Месхети, 3) с удостоверением личности. 

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