​Для учеников проекта "Цифровые навыки" запущены видео-уроки

В связи с временным приостановление занятий в общеобразовательных учебных заведениях в рамках проекта "Цифровые навыки" были подготовлены видео-уроки.

Как сообщает Report, c видеоуроками для азербайджанского и русского секторов для 3 по 8 классы, ученики могут ознакомиться на портале видео уроков минобразовния, а также на официальных страницах проекта "Цифровые навыки" в Youtube и Facebook.

Напомним, что с 2019-2020 учебного года проект "Цифровые навыки", реализуемый Министерством образования совместно с международной компанией "Алгоритмика ", осуществляется в 123 школах 6 городов Азербайджана, таких как Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шамахы, Мингячевир и Билясувар.

Проект охватывает 700 учителей и 70 000 учеников.

Основной целью проекта "Цифровые навыки", стартовавшего в Баку в 2017-2018 учебном году, является развитие у учащихся алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования. Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности школьников, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования.

Эмилия Аббасова