Для ряда школ Баку будут выделены автобусы

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"Одним из обсуждаемых на встречах с родителями вопросов является организация автобусов для учеников".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в этом направлении началось тесное сотрудничество с Бакинским транспортным агентством: "Совместная рабочая группа Агентства и министерства ведет работы. Эти работы продолжатся в будущие месяцы. Думаю, что благодаря нашим общим усилиям до начала нового учебного года в 2020-м году мы сумеем организовать школьные автобусы для территорий, где имеется большое количество учеников. Безусловно, на первом этапе они не охватят все школы, однако мы полагаем, что это может стать очень полезным начинанием".