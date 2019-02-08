Для работы в школах Баку обратились свыше 2900 соискателей

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Завершилась регистрация, проводимая Управлением образования города Баку по приему на вакантные места в общеобразовательные учреждения на должности заместителя директора по воспитательно-образовательным работам, заместителя директора по вопросам воспитания (организатор), руководителя предвоенной подготовки молодежи, психолога, руководителя детского объединения, руководителя библиотеки (библиотекарь) и лаборанта.

Как сообщили Report в Управлении, по указанным должностям зарегистрированы обращения 2 923 соискателей посредством портала http://musabiqe.baku.edu.az/.

Кандидаты будут приглашены на следующий (тестовый) этап конкурса после проверки предоставленной ими информации в электронной заявке.