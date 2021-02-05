Для детей с нарушениями слуха будут транслироваться телеуроки

К процессу привлечены сурдопедагоги

С 9 февраля в рамках программы "Время урока", выходящей в эфир на телеканале "Культура" (Меденийет) при поддержке Министерства образования Азербайджана, начнется трансляция телеуроков для детей с нарушениями слуха.

Как сообщили Report в министерстве, к процессу привлечены сурдопедагоги, которые с помощью педагогических методов, приемов и средств развивают слуховое восприятие и речь, формируют произношение.

Уроки были разработаны на основе голоса, дактиля, мимики и жестов. Цель состоит в том, чтобы несмотря на трудности, все дети получали образование.