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Для детей с нарушениями слуха будут транслироваться телеуроки

Для детей с нарушениями слуха будут транслироваться телеуроки К процессу привлечены сурдопедагоги
Наука и образование
5 февраля 2021 г. 12:57
Для детей с нарушениями слуха будут транслироваться телеуроки
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С 9 февраля в рамках программы "Время урока", выходящей в эфир на телеканале "Культура" (Меденийет) при поддержке Министерства образования Азербайджана, начнется трансляция телеуроков для детей с нарушениями слуха.

Как сообщили Report в министерстве, к процессу привлечены сурдопедагоги, которые с помощью педагогических методов, приемов и средств развивают слуховое восприятие и речь, формируют произношение.

Уроки были разработаны на основе голоса, дактиля, мимики и жестов. Цель состоит в том, чтобы несмотря на трудности, все дети получали образование.

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Версия на азербайджанском языке Eşitmədə çətinliyi olanlar üçün teledərslər yayımlanacaq

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