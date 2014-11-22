Для азербайджанской молодежи создан новый информационный видеоролик - ВИДЕО

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский центр развития человеческого капитала INDEX создал новый информационный видеоролик для молодежи.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Центром заявлении. В видеоролике дана широкая информация о человеческом капитале, в нем показано, что люди являются ценным ресурсом для экономики.

"Социальные видеоролики подобного типа о том, какие критерии объединяет в себе понятие человеческого капитала и насколько оно является важным, служат просвещению молодежи и будут постоянно создаваться Центром", - рассказали в INDEX.

Отметим, что основанный в апреле 2013 года AzeDer, который в период совместной деятельности оказывал поддержку азербайджанской молодежи в развитии личной карьеры, с нового учебного года продолжает свою деятельность в качестве Азербайджанского центра развития человеческого капитала INDEX.