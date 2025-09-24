Директор: В Азербайджане расширят межвузовое сотрудничество

На Саммите университетов Евразии, проходящем в Баку, одной из тем обсуждений являлось усиление межвузового взаимодействия.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова.

Она подчеркнула, что в рамках этой платформы налаживаются связи между университетами:

"Некоторые из них (связи - ред.) будут закреплены в ходе этого мероприятия. Такие встречи организуются с целью создания новых возможностей для азербайджанских вузов. Руководство университетов и сотрудники расширяют здесь свои контакты, что ведет к появлению совместных научных статей и проектов. Это также будет способствовать привлечению иностранных студентов и преподавателей".

Отметим, что двухдневный саммит, проводимый при поддержке Министерства науки и образования, организован Государственным агентством по науке и высшему образованию совместно с международным рейтинговым агентством "Times Higher Education" (THE) и в этом году посвящен теме "Транснациональные исследования: от знаний к глобальному влиянию".

В форуме участвуют более 300 представителей, свыше 150 учреждений и более 50 международных и местных спикеров из более чем 20 стран. Участники обсуждают глобальное сотрудничество в сфере исследований, вклад евразийских университетов в социально-экономическое развитие, а также роль высшего образования в достижении Целей устойчивого развития ООН.