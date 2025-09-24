Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Директор: В Азербайджане расширят межвузовое сотрудничество

    Наука и образование
    • 24 сентября, 2025
    • 12:55
    Директор: В Азербайджане расширят межвузовое сотрудничество

    На Саммите университетов Евразии, проходящем в Баку, одной из тем обсуждений являлось усиление межвузового взаимодействия.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова.

    Она подчеркнула, что в рамках этой платформы налаживаются связи между университетами:

    "Некоторые из них (связи - ред.) будут закреплены в ходе этого мероприятия. Такие встречи организуются с целью создания новых возможностей для азербайджанских вузов. Руководство университетов и сотрудники расширяют здесь свои контакты, что ведет к появлению совместных научных статей и проектов. Это также будет способствовать привлечению иностранных студентов и преподавателей".

    Отметим, что двухдневный саммит, проводимый при поддержке Министерства науки и образования, организован Государственным агентством по науке и высшему образованию совместно с международным рейтинговым агентством "Times Higher Education" (THE) и в этом году посвящен теме "Транснациональные исследования: от знаний к глобальному влиянию".

    В форуме участвуют более 300 представителей, свыше 150 учреждений и более 50 международных и местных спикеров из более чем 20 стран. Участники обсуждают глобальное сотрудничество в сфере исследований, вклад евразийских университетов в социально-экономическое развитие, а также роль высшего образования в достижении Целей устойчивого развития ООН.

    Улькер Саттарова межвузовое сотрудничество
    Direktor: Bəzi universitetlər arasındakı əlaqələr rəsmiləşdiriləcək

    Последние новости

    13:56

    Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемой GPS над Калининградом

    Другие страны
    13:52

    В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборах

    Другие страны
    13:46

    Том Баррак: Израиль и Сирия близки к заключению соглашения

    Другие страны
    13:43

    Азербайджан и Сербия подпишут план действий на 2025-29 гг.

    Внешняя политика
    13:38

    Генсек НАТО 24-25 сентября совершит визит в США

    Другие страны
    13:37

    Адресом французского консульства в Иерусалиме указана "Палестина"

    Другие страны
    13:36

    Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпарк

    Экология
    13:35

    Наталия Бежан: Молдова рассчитывает на рост инвестиций из Азербайджана в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:35

    В Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия

    Милли Меджлис
    Лента новостей