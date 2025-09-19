Директор школы №308 в Баку уволена на фоне обвинений в сборе денег
Наука и образование
- 19 сентября, 2025
- 20:40
Директор бакинской школы №308 уволена Тарана Мамедова после инцидента с незаконным сбором денег.
Как передает Report, об этом сообщили в Управлении образования города Баку.
Согласно информации, Мамедова уволена по итогам расследования, инициированного на основе распространившейся в сети аудиозаписи.
Представленные материалы подтверждают факт незаконного сбора денежных средств. В этой связи, управление приняло решение отстранить Тарану Мамедову от работы, заключенный с ней трудовой договор расторгнут.
"Подобные негативные явления в образовательных учреждениях недопустимы. Обеспечение здоровой рабочей атмосферы в школах и повышение эффективности деятельности образовательных учреждений являются ключевыми приоритетами", - добавили в управлении.
Последние новости
22:08
Си Цзиньпин призвал Трампа не вводить односторонние меры в торговлеДругие страны
21:59
Более 40 человек погибли при ударе БПЛА по мечети на западе СуданаДругие страны
21:44
Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности в Балтийском мореДругие страны
21:28
Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие паралимпийского движенияСпорт
21:17
Суд отклонил иск Трампа против The New York Times на $15 млрдДругие страны
21:00
В Кяльбаджарском районе выпал градПроисшествия
20:47
МИД Ирана: "Евротройка" подрывает усилия по дипломатическому решению ядерного вопросаДругие страны
20:40
Директор школы №308 в Баку уволена на фоне обвинений в сборе денегНаука и образование
20:32
Фото