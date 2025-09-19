Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Директор школы №308 в Баку уволена на фоне обвинений в сборе денег

    Наука и образование
    • 19 сентября, 2025
    • 20:40
    Директор школы №308 в Баку уволена на фоне обвинений в сборе денег

    Директор бакинской школы №308 уволена Тарана Мамедова после инцидента с незаконным сбором денег.

    Как передает Report, об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

    Согласно информации, Мамедова уволена по итогам расследования, инициированного на основе распространившейся в сети аудиозаписи.

    Представленные материалы подтверждают факт незаконного сбора денежных средств. В этой связи, управление приняло решение отстранить Тарану Мамедову от работы, заключенный с ней трудовой договор расторгнут.

    "Подобные негативные явления в образовательных учреждениях недопустимы. Обеспечение здоровой рабочей атмосферы в школах и повышение эффективности деятельности образовательных учреждений являются ключевыми приоритетами", - добавили в управлении.

