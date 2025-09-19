Директор школы №308 в Баку уволена на фоне обвинений в сборе денег

Директор бакинской школы №308 уволена Тарана Мамедова после инцидента с незаконным сбором денег.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

Согласно информации, Мамедова уволена по итогам расследования, инициированного на основе распространившейся в сети аудиозаписи.

Представленные материалы подтверждают факт незаконного сбора денежных средств. В этой связи, управление приняло решение отстранить Тарану Мамедову от работы, заключенный с ней трудовой договор расторгнут.

"Подобные негативные явления в образовательных учреждениях недопустимы. Обеспечение здоровой рабочей атмосферы в школах и повышение эффективности деятельности образовательных учреждений являются ключевыми приоритетами", - добавили в управлении.