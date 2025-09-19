Bakıda məktəbdə pul yığdığı iddia olunan direktor işdən çıxarılıb
Elm və təhsil
- 19 sentyabr, 2025
- 20:22
Bakı şəhəri 308 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbi direktorunun səs yazısı ilə bağlı Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılıb.
Bu barədə "Report"a İdarədən məlumat verilib.
Bildirilib ki, araşdırma nəticəsində məktəbin direktoru Təranə Məmmədova tutduğu vəzifədən azad olunub və onunla bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib.
Qeyd edək ki, təhsil müəssisələrində hər hansı neqativ halların baş verməsi yolverilməzdir. Məktəblərdə sağlam işgüzar mühitin təmin olunması, təhsil müəssisələrinin fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması əsas prioritetlərdəndir. Məktəbin və müəllimin fəaliyyətinə uyğun olmayan hallara qarşı qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Son xəbərlər
20:28
Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıbHadisə
20:23
Premyer Liqa: "Zirə" "Şamaxı"nı məğlub edib - YENİLƏNİB-4Futbol
20:23
Foto
Güclü külək Naxçıvanda fəsadlar törədibHadisə
20:22
Bakıda məktəbdə pul yığdığı iddia olunan direktor işdən çıxarılıbElm və təhsil
20:21
Kaya Kallas Rusiyanın Estoniya hava məkanını pozmasını təhlükəli təxribat adlandırıbDigər ölkələr
20:16
Paşinyan Aİ komissarı ilə Cənubi Qafqazda sülh prosesini müzakirə edibRegion
20:08
BMT Fələstin Prezidentinə Baş Assambleyada çıxış etməyə icazə veribDigər ölkələr
20:02
Tramp Çinə səfər etmək niyyətini açıqlayıbDigər ölkələr
19:59