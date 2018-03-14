Директор программ ООН посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Бакинская Высшая школа нефти(БВШН) намерена наладить сотрудничество с Учебным и научно-исследовательским институтом ООН (ЮНИТАР), в рамках которого, как ожидается, группа иностранных студентов может получить инженерное образование в БВШН, при участии и поддержке со стороны ООН.

Как сообщает Report, эти вопросы обсуждались на встрече ректора вуза Эльмара Гасымова с Директором программ ЮНИТАР Александром Мехия и постоянным представителем Азербайджана в ООН и других международных организациях в Женеве, послом Вагифом Садыховым.

Как сообщил Директор программ ЮНИТАР, одним из направлений деятельности Организации Объединенных Наций является осуществление различных проектов, которые реализуются в рамках Программы развития ООН и нацелены на улучшение условий жизни людей в ряде стран.

Говоря о необходимости обеспечения качественного образования во всех областях для молодежи стран Африки и Латинской Америки, он отметил, что ЮНИТАР мог бы направить группу студентов из этого региона в БВШН с целью подготовки квалифицированных инженерных кадров для государств, нуждающихся в таких специалистах. Александр Мехия выразил надежду, что, в случае успеха переговоров о сотрудничестве, иностранные студенты смогут учиться в вузе по линии ООН уже в следующем учебном году.

Высоко оценив эту инициативу, ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул, что Азербайджанская Республика поддерживает социальные проекты Организации Объединенных Наций, и заявил, что руководство Высшей школы заинтересовано в развитии сотрудничества с ООН в этом направлении. Он рассказал, что подготовка инженеров для нефтегазового сектора в БВШН ведется на основе учебных программ британского Университета Хериота-Ватта, а студенты БВШН не только получают качественное образование, но и приобретают практический опыт во время стажировок в ведущих компаниях отрасли.

Ректор также отметил, что студенческий городок вуза, в котором созданы все необходимые условия для проживания, учебы, отдыха, занятий спортом и интересного досуга, отвечает самым современным международным стандартам и готов принять студентов из любой страны мира.

По словам постоянного представителя Азербайджана в ООН и других международных организациях в Женеве ВагифаСадыхова, осуществление этого проекта будет иметь большое значение как для Азербайджанской Республики, так и для участвующих в нем государств-членов ООН.

На встрече были обсуждены детали программы и другие вопросы, связанные с реализацией инициативы.

В ходе визита в БВШН гости ознакомились с кампусом вуза и инфраструктурой студенческого городка, осмотрели учебные аудитории и лаборатории, где установлено современное оборудование и используются передовые технологии, а также побывали в спортивном комплексе кампуса.