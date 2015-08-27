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    Директор института НАНА отозвал заявление об отставке

    Академик Тофиг Гаджиев: Я поменял свое мнение

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ "Я отозвал заявление об отставке с должности в институте языкознания. На самом деле это заявление было незаконным, так как я написал его во время отпуска". Об этом Report сообщил директор института языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Тофиг Гаджиев. 

    От отметил, что решение об отставке он принял поспешно: "Тогда была накаленная обстановка, поэтому подал заявление об отставке. После увидел статьи, различное отношение и поменял свое мнение. Я захотел вернуться, чтобы прояснить причину возникновения такой ситуации. Поэтому отозвал свое заявление".

    Т.Гаджиев сообщил, что возвратиться на должность его попросил коллектив института: "Коллектив попросил, и я хочу вернуться, чтобы выяснить эти вопросы. И я вернусь на работу".

    Академик заявил, что вернется на работу со следующего месяца. 

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