Директор еще одной школы в Баку освобождена от должности

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Директор полной средней школы №90 имени Рихарда Зорге в Сабунчинском районе города Баку освобождена от занимаемой должности.
В Управлении образования города Баку данный факт подтвердили Report.
В управлении сообщили, что в связи с достижением пенсионного возраста прекращен трудовой договор с директором этой школы Гурбантадж Гурбан гызы Газыбековой.
Согласно соответствующему приказу министра образования Микаила Джаббарова, Ясин Ягуб оглу Гулиев назначен на должность директора этой школы.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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