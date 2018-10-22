Директор Центрального ботанического сада выступил с докладом на международной конференции

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ На международной конференции «Актуальные вопросы биогеографии» в Санкт-Петербургском государственном университете в России при участии более 90 специалистов обсуждались современные исследования и будущие научные направления.

Как передает Report, конференция посвящена 100-летию кафедры ботанической географии Санкт-Петербургского государственного университета.

Особое внимание было уделено применению современных исследований растительного покрова, в частности использованию методов дистанционного зондирования.



Представляя нашу страну на конференции, директор Центрального ботанического сада НАНА, доктор философских наук по биологии Вахид Фарзалиев выступил с докладом "Геометрическая изменчивость качества семян древесных растений в условиях интродукции".



В ходе визита Вахид Фарзалиев ознакомился с недавно созданными живыми коллекциями растений в Санкт-Петербургском ботаническом саду.

